Трехсторонние переговоры Украины, РФ и ЕС могут принести максимальный экономический эффект - Миндоходов

Глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко считает, что трехсторонние переговоры России, Украины и Европейского Союза принесут максимальный экономический эффект для граждан Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“Для того чтобы получить максимальный эффект, которым смогут воспользоваться наши соотечественники, наш бизнес, наши предприниматели, правительство вместе с нашими партнерами – Европейским Союзом, Российской Федерацией, должны сесть за общий стол переговоров, выработать общую политику и найти ответы на порой достаточно сложные вопросы”, - цитирует пресс-служба министра.

Клименко также подчеркнул, что на сегодняшний день Миндоходов ведет переговоры с еврокомиссаром по профильным вопросам министерства, в частности, по налогам и таможенному делу.

Кроме того, он отметил, что решение Кабмина о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС правильное и своевременное, так как на сегодняшний день другое решение могло бы нанести ущерб украинскому бизнесу, предприятиям и промышленности.

“Я еще раз делаю на этом акцент, что нельзя достаточно большой ценой потерь бизнеса подписывать какие-либо документы. Мы должны быть выверены в наших шагах и избегать минимальных потерь, а получать максимальные выгоды. Для этого надо время правительству, для этого надо время ЕС и РФ”, - сказал министр.

По его словам, правительство Украины заинтересовано в движении на пути к евроинтеграции и будет предпринимать шаги, направленные на обеспечение выгодных условий для развития украинского бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, требующих евроинтеграции Украины.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан 1 декабря вышли на улицы столицы и других городов. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек.