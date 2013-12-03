Сиань . Украина и Китай утвердят программу стратегического партнерства до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол Украины в КНР Олег Демин.

По словам посла, в рамках государственного визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику планируется подписать ряд важных документов.

"Мы должны подписать очень серьезные документы - Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и КНР. Это впервые подписывается такой документ. Кроме того, будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства - настоящий документ утвердит реальную программу углубления этого стратегического партнерства", - сказал Демин.

По его словам, программа предусматривает много направлений сотрудничества в разных сферах, в частности, в сфере высоких технологий, космоса, авиации, судостроении. Программа предусматривает возможность создания совместных предприятий, как в Украине, так и в Китае. Будут затронуты программа и вопросы развития инфраструктуры.

"Программа согласована, отработана и будет очень емкой", - добавил посол.

Демин также сообщил, что к подписанию готовится ряд документов о сотрудничестве в сельскохозяйственной отрасли. При этом он отверг опасения, что договоренности в сфере АПК приведут к массовому приезду на работу в Украину граждан КНР. Посол утверждает, что гражданам Китая сегодня не выгодно ехать в Украину на работу, поскольку зарплаты в Китае не ниже, чем в Украине.

Также планируются к подписанию документы в сфере энергетики. Демин рассказал о договоренности относительно проектов по созданию угольного топлива, по газификации угля с помощью современных технологий.

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