На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару до 8,2510

Во вторник, 3 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2510 грн/долл. по сравнению с 8,2370/8,2420 грн/долл. на 12:00, при этом, как уточнили в компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», на рынке не сформировалась цена на продажу доллара по причине отсутствия предложения.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,1975/11,2160 грн/евро с 11,1745/11,1875 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2478/0,2483 грн/рубль по сравнению с 0,2477/0,2482 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2530 (+0,0880).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3525/1,3580.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 декабря, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2270/8,2415 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1525/11,1645 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2479/0,2484 грн/рубль.