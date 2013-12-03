Процесс слияния "Укрсоцбанка" и "УниКредит Банка" завершен

Процесс интеграции "Укрсоцбанка" и "УниКредит Банка" завершен, объем активов объединенного банка – UniCredit Bank – составил 41 млрд грн, сообщили сегодня журналистам топ-менеджеры банка.

«На сегодня удалось на местном уровне обеспечить слияние двух банков. План развития как группы в целом не поменялся, это шаг для повышения уровня присутствия в стране, и мы будем продолжать уделять внимание всем сегментам рынка. Группа упрочила свои позиции по ликвидности и капиталу, и у нас есть четкая политика стать лучшим банком в стране», – сказал глава правления «Укрсоцбанка» Грациано Камели.

По его словам, практически все 50 тысяч клиентов «УниКредит Банка» перешли на обслуживание в «Укрсоцбанк» и осталось завершить ликвидацию «УниКредит Банка» как юридического лица, что не отразится на клиентах объединенного банка.

Как отметил первый заместитель главы правления объединенного банка Сергей Маноха, процесс ликвидации займет 6-7 месяцев и не повлечет сокращение персонала. «Еще до слияния персонал работал на два офиса, поэтому ничего не изменится, после слияния общее количество персонала составит около 6 тыс. сотрудников», – сказал он.

Член правления, финансовый директор банка Джакомо Волпи отметил, что процесс слияния не потребовал значительных капиталовложений, поскольку это было сделано ранее. «Например, ребрендинг банка был проведен еще до Евро-2012, и оба банка до слияния уже имели один и тот же бренд», – уточнил банкир.

По его словам, все решения в банке предусматривали перспективу слияния, поскольку два банка находились в составе группы не первый год, и потребовались только некоторые вложения в информационные технологии, чтобы обеспечить плавный переход баланса. «В этом году инвестиции были невелики. Общий объем инвестиций по бюджету слияния оставил порядка 18-20 млн грн, не более», – уточнил Волпи.

По информации, пресс-службы банка, на 2 декабря 2013 года совокупные активы интегрированного UniCredit Bank составили 41 млрд грн, банк насчитывает 435 отделений, в том числе 4 отделения Private Banking. Общее число клиентов корпоративного бизнеса составило 6285, розничных – около 1 млн, субъектов малого и среднего бизнеса – более 60 тыс.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря был утвержден договор о присоединении «УниКредит Банка» к «Укрсоцбанку» и передаточный акт о переходе имущества, имущественных прав и обязанностей, активов и капитала одного банка к другому.

Акционеры «Укрсоцбанка» утвердили стратегическое решение о присоединении "УниКредит Банка" к "Укрсоцбанку" путем реорганизации "УниКредит Банка" 5 августа, все формальности по реорганизации планировалось завершить во втором квартале 2014 года.

Национальный банк Украины одобрил слияние дочерних банков UniCredit Group в Украине – "УниКредит Банка" и "Укрсоцбанка" 5 сентября.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия.