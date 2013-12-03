Миндоходов в Киеве зарегистрировало с начала года почти 30 тыс. физлиц-налогоплательщиков

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года зарегистрировали в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков 29,6 тыс. граждан, в том числе 7 тыс. иностранцев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“Количество иностранных граждан, получающих доходы в Киеве, ежемесячно растет, как минимум на 700-800 человек. Например, в ноябре для получения регистрационных номеров в Главное управление Миндоходов в Киеве обратилось 883 таких лица», - цитирует пресс-служба начальника столичного управления Миндоходов Ирину Носачеву.

По данным ведомства, всего в столице по состоянию на 1 декабря насчитывается 169,5 тыс. иностранцев-налогоплательщиков, что почти на 5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Это результат упрощения процедуры регистрации налогоплательщиков, развития налогового сервиса и привлекательности страны для иностранцев», - поясняет пресс-служба рост количества зарегистрированных иностранных предпринимателей в Киеве.

Пресс-служба ведомства также напомнила, что в столице получить учетную карточку налогоплательщика иностранные граждане и лица без гражданства могут в Центре обслуживания налогоплательщиков при ГУ Миндоходов в Киеве. Киевлянам для получения регистрационного номера нужно обращаться в соответствующие сервисные центры при налоговых инспекциях города по месту жительства или получения доходов.

Как сообщал УНИАН, всего в Украине количество иностранцев, зарегистрированных в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, выросло на 10% и на 1 ноября составило 547,5 тыс. человек.