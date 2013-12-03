Доходы бюджета Украины за 11 месяцев выросли до 308,7 млрд грн

За январь-ноябрь 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 308,7 млрд грн, что на 1,05%, или 3,2 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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По оперативным данным Госказначейства, за этот период в общий фонд госбюджета поступило 266,4 млрд грн, что на 7,2 млрд грн или на 2,78% больше соответствующего показателя 2012 года. В то же время, в специальный фонд госбюджета за январь - ноябрь 2013 поступило 42,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 4 млрд грн или на 8,64% меньше прошлогоднего показателя.

Также сообщается, что в январе - ноябре 2013 возмещено налога на добавленную стоимость на сумму 51,3 млрд грн, что на 7,4 млрд грн или на 16,9% больше соответствующего показателя 2012 года. В том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС на сумму 21,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

За десять месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 278,678 млрд грн, кассовые расходы - 318,303 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.