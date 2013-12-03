Количество банков в США достигло рекордно низкого уровня

Общее количество банков в США составило 6891 – рекордно низкий уровень с 1934 г., когда началась вестись подобная статистика.

Еще в середине 80-х гг. количество банков в США составляло 18 тыс. Столь резкое снижение этой цифры связано с тем, что последние 30 лет крупные банки активно поглощали маленькие региональные.

Начиная с 1984 г. по 2011 г. около 10 тыс. банков, общий объем активов которых составлял менее $100 млн, исчезли с рынка. Причем из них лишь 17% прошли через процедуру банкротства, остальные были поглощены, сообщают Вести Экономика.

С 2009 г. общее количество банков сократилось на 3,2%, однако в то же время общий объем активов финансового сектора вырос.

Многих экспертов беспокоит подобная ситуация, поскольку именно мелкие региональные банки кредитовали реальный сектор экономики.

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