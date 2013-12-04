Детройт признан банкротом

Федеральный суд Детройта (штат Мичиган) признал автомобильную столицу США банкротом. Председательствующий на процессе судья Стивен Родс объявил, что город действительно неспособен расплатиться со своими долгами, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Суд пришел к выводу, что Детройт был и остается неплатежеспособным", - заявил Родс. Он также постановил, что власти города имеют право сокращать пенсионные выплаты в рамках плана по реструктуризации долга.

Общий долг города оценивается в 18,5 млрд долл. Детройт стал крупнейшим городом-банкротом в истории США и должен до конца года представить план по сокращению этой гигантской задолженности.

Против признания города банкротом выступали многочисленные кредиторы, в том числе профсоюзы и пенсионные фонды, утверждающие, что это противоречит конституции штата Мичиган и приведет к сокращению пенсий и пособий. Ранее они уже заявили, что намерены подать апелляцию в случае, если заявление о банкротстве будет одобрено.

Заявление о банкротстве было подано антикризисным управляющим Детройта Кевином Орром в суд в июле. Внешнее управление в городе было введено после того, как в феврале нынешнего года специальная комиссия, изучавшая его финансовое положение, пришла к выводу, что мегаполис находится на грани финансовой катастрофы. Орр предложил кредиторам Детройта, в число которых входят частные компании, различные фонды, профсоюзы и физические лица, согласиться на частичную компенсацию - 0,1 долл. за каждый доллар. Однако большинство из них не пожелали нести столь существенные потери и отвергли это предложение.

По оценке Орра, американская автомобильная столица сможет завершить процедуру банкротства до октября 2014 года, не прибегая к новым заимствованиям.

Детройт начал приходить в упадок около 40 лет назад, когда ситуация в американском автопроме стала ухудшаться. В настоящее время в городе проживают около 700 тыс. человек, тогда как еще 10 лет назад население мегаполиса составляло 1,8 млн жителей. На фоне снижения числа жителей Детройта стали сокращаться и налоговые поступления в городскую казну, началось разрушение инфраструктуры, выросла преступность. Детройт уже давно является криминальной столицей США - уровень преступности в нем в пять с лишним раз превышает показатель в среднем по стране.