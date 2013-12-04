Сегодня в Москву для переговоров прибудет украинская делегация во главе с Бойко

Москва. Сегодня в Москву для переговоров прибудет украинская делегация во главес первым вице-премьером Украины Юрием Бойко, сообщили УНИАН в посольстве Украины в РФ.

«Сегодня во исполнение указаний Николая Азарова прибывает украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко», - сказал собеседник агентства. По его словам, российскую переговорную группу возглавляет первый вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря премьер-министр Украины Азаров сообщил, что украинская делегация должна 4 декабря отбыть в Москву для проведения переговоров с целью нормализации торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

«Завтра же в Москву отправится другая делегация, поскольку мы стремимся укрепить наше стратегическое партнерство, хотим возобновить торгово-экономические связи с Российской Федерацией», - отметил Азаров.

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