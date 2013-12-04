Рост экономики Австралии не оправдал ожиданий

Темпы роста экономики Австралии в III квартале оказались ниже ожиданий, что привело к падению австралийского доллара. Тем не менее фондовый рынок страны растет на фоне снижения курса национальной валюты, передают Вести.ru.

Внутренний валовой продукт в III квартале вырос на 0,6% в квартальном выражении, а в годовом выражении рост составил 2,3%, свидетельствуют данные правительства.

Экономисты ожидали рост на 0,8% в квартальном и на 2,6% в годовом выражении.

Кроме этого, рост в предыдущем квартале был пересмотрен в сторону повышения с 0,6% до 0,7%.

На этом фоне курс австралийского доллара снижался в течение торгов до 0,913 долл. Регулятор вчера заявил, что курс национальной валюты остается все еще тревожно высоким, несмотря на снижение на 4% по сравнению с датой проведения предыдущего заседания.

Индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, что объясняется снижением национальной валюты, так как это должно благоприятно сказаться на результатах экспортеров.

Центральный банк Австралии с 2011 г. уже восемь раз снижал процентные ставки для стимулирования экономики. Ресурсный бум, от которого зависит рост экономики, за последние десять лет ощутимо замедлился.

С учетом того, что ставки находятся на низком уровне, Резервный банк Австралии озабочен ростом цен на недвижимость. Средняя цена дома в крупнейших городах Австралии выросла на 8% в ноябре в годовом выражении, и это самый большой годовой прирост с 2010 г. Стоимость достигла 606,003 тыс. долл., в Сиднее с начала года цены выросли на 14% и достигли 724,529 тыс. долл.

Поэтому чиновники не пойдут на дальнейшее снижение ставки, которая сейчас находится на уровне 2,5%.