Доходы бюджета за 11 месяцев на 5% меньше ожидаемого роста - Азаров

Доходы государственного бюджета Украины за 11 месяцев 2013 года на 5%, или на 34 млрд грн, меньше ожидаемого роста согласно бюджетной росписи на этот период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в среду на заседании Кабинета Министров.

«Правительство не скрывает, что проблемы в экономике отразились на наполнении государственного и местных бюджетов, а также на бюджетах социальных фондов. В декабре прошлого года мы планировали рост доходов бюджета приблизительно на 6%, но по результатам 11 месяцев экономика смогла обеспечить рост доходов госбюджета лишь на уровне 1%», - сказал Азаров.

Он отметил, что за 11 месяцев т.г. в госбюджет поступило 309 млрд грн, это на 3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 34 млрд грн меньше, чем ожидалось по бюджетной росписи.

Как сообщал УНИАН, по информации Госказначейства, за январь-ноябрь 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 308,7 млрд грн, что на 1,05%, или 3,2 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.