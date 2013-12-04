Регионалы не исключают выездного заседания для принятия госбюджета-2014

Народный депутат от Партии регионов, председатель регламентного комитета Верховной Рады Владимир Макеенко отмечает, что пока не планируется проводить выездное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макеенко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно такой возможности.

“Пока не собираемся. Откровенно скажу, такого в планах нет”, - сказал он.

В то же время Макеенко не исключил, что если парламент долго не будет работать, то выездное заседание может быть проведено для принятия госбюджета на 2014 год.

“Я не исключаю такого варианта, потому что Верховная Рада должна работать. Это государственное учреждение, и оно не принадлежит ни оппозиционерам, ни одной из фракций... Его (госбюджет) нужно принимать”, - сказал депутат.

На уточнение журналистов, будет ли означать продолжение блокирования работы парламента, что в Украине возник очередной политический кризис, Макеенко сказал: “Мы не верим в политический кризис. У нас достаточно сил и опыта. Вы знаете, мы находили выход и не из таких ситуаций”, - сказал Макеенко.

Он добавил, что все вопросы необходимо решать конституционными методами, и чтобы парламент работал.

Как сообщал УНИАН, ВР вчера, 3 декабря, не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления об ответственности правительства, внесенный оппозицией, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

После этого оппозиционные лидеры заявили, что будут блокировать работу парламента.

Сегодня, 4 декабря, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращения политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных вчера активистов, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гражданские протесты в Украине. Хроника событий