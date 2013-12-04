Гривня упала на межбанке до 8,28 грн/долл.

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 4 декабря, котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,2710/8,2800 грн/долл. против 8,2400/8,2700 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,2350/11,2530 грн/евро с 11,1805/11,2225 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2487/0,2495 грн/рубль с 0,2478/0,2483 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 33,2455 (+0,0055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3567/1,3569, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 декабря, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2510 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,1975/11,2160 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2478/0,2483 грн/рубль.