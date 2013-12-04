Фонд гарантирования продлил ликвидацию «Эрде Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию «Эрде Банка» на один год - до 8 января 2015 года, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, исполнительная дирекция фонда 28 ноября приняла решение №34, руководствуясь ст.44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», согласно которой фонд может продлить ликвидацию банка на срок до одного года, а системообразующих банков - на срок до двух лет.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «Эрде Банка» 9 января 2013 года. С 29 октября 2012 года по 29 января 2013 года в банке работала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации фонда, за период действия временной администрации и ликвидации банка на 1 ноября 2013 вкладчиками получено 455,1 млн грн или 99% суммы, подлежащей выплате через фонд гарантирования.

Реестр акцептованных требований кредиторов банка утвержден фондом 25 апреля 2013 года, в реестр включено 1480 заявленных требований кредиторов на общую сумму 741,7 млн грн, в т.ч. кредиторские требования фонда на 447 млн грн.