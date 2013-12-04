Еврокомиссия оштрафует группу банков на 1,7 млрд евро за манипулирование учетными ставками

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать группу банков на рекордную сумму в 1,7 млрд евро за фальсификацию процентных ставок, говорится в заявлении антимонопольной службы Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что антимонопольные органы Евросоюза планируют наложить штрафы на крупнейшие международные банки за манипулирование показателем межбанковской процентной ставки EURIBOR. Среди потенциальных нарушителей назывались Deutsche Bank, HSBC, Credit Agricole, Royal Bank of Scotland и ряд других. Предполагается, что банк Barclays, сообщивший в Еврокомиссию о нарушениях, штрафных санкций избежит.

Как пишет в среду немецкая газета Deutsche Zeitung, банки могли умышленно совершать сделки с иностранными валютами, чтобы повысить или понизить их курс к определенному моменту, а сведения об этом могли заранее продаваться третьим лицам.

"Если эти подозрения подтвердятся, то скандал может быть более серьезным, чем в случае с Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR)", - пишет газета.

По данным издания, в Deutsche Bank уже ведутся внутренние проверки, однако они носят предварительный характер.