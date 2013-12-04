«Фокстрот» в Одесской области оштрафовали на 401 млн грн

Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) оштрафовала сеть магазинов «Фокстрот» в Одесской области на 401 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Одесской области Людмила Варавва.

По ее словам, должностные лица инспекции в ноябре провели внеплановые проверки в 13 магазинах «Фокстрот», в каждом зафиксировали нарушения.

«Осмотрено 295 единиц продукции: большая бытовая техника, небольшая бытовая техника и другая продукция — всего на 836,18 тыс. грн», - сказала Варавва.

По ее словам, в 2013 году было зафиксировано 141 обращение граждан (на 18% больше, чем в 2013) по вопросам качества сложнобытовой техники. Проверки, как утверждает Варавва, проводились на основании задания Госпотребинспекции Украины. Задание дано после обращения в столичное ведомство одного из депутатов ВР относительно продажи контрафактной и несертифицированной продукции.

«Причиной обращения послужило ЧП, которое произошло в Киевской области. Там из-за неисправностей произошло короткое замыкание в холодильнике Samsung. К счастью, никто не пострадал, но семья осталась без крыши над головой. Туда даже приехали представители компании Samsung, чтобы лично разобраться в инциденте», — сказала Варавва.

В ходе проверки установлено, что в магазинах реализуется электрическая бытовая техника без Национального знака соответствия, который свидетельствует о безопасности товаров для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей природной среды. В частности, выявлено 74 единицы такой техники стоимостью 76,94 тыс. грн. Кроме того, продается продукция без необходимой и достоверной информации о дате изготовления продукции и марки производителя - 243 единицы на 740,8 тыс. грн. К административной ответственности привлечено 13 человек.

«Всего было применено штрафных санкций на сумму 401 млн грн», - сказала Варавва.

Она добавила, что при проведении проверок администрация магазинов всячески препятствовала должностным лицам Госпотребинспекции, отказываясь предоставлять соответствующую информацию и документы.

Как сообщал УНИАН, по результатам проверок Госпотребинспекции во Львовской области торговой сети бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома», на ритейлера может быть наложен штраф в размере 1,3-3,6 млн грн за несоответствие реализуемых товаров нормам госстандартов и требований законодательства о защите прав потребителей.

28 ноября глава Госпотребинспекции Сергей Орехов заявил, что ведомство завершило проверку украинской сети бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома», по результатам которой будет принято постановление о применении к сети штрафных санкций. Торговая сеть опровергла информацию о торговле контрафактной продукцией.