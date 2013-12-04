Йемен стал 160-м членом ВТО

Йемен стал в среду 160-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) после подписания соответствующего протокола в ходе проходящей на индонезийском острове Бали девятой министерской конференции организации, передает РИА Новости.

"Каждое присоединение приближает нашу организацию к ее главной цели – универсальности", – заявил на церемонии генеральный секретарь ВТО Роберто Азеведо. "Ваше (Йемена - ред.) присоединение также ускорит проведение далеко идущих внутренних реформ, которые осуществлялись на протяжении последних 13 лет", – добавил он.

Йемен подал заявку на присоединение к ВТО в апреле 2000 года и начал формальные переговоры по этому вопросу девять лет назад.

За последние два года к ВТО присоединились, помимо Йемена, шесть новых членов: Российская Федерация, Вануату, Лаос, Самоа, Таджикистан и Черногория. Однако, несмотря на расширение, ВТО, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений, переживает сейчас не лучшие дни. Попытки добиться прогресса в рамках Дохийского раунда торговых переговоров, который длится уже больше 12 лет, пока не имели успеха.

Предложенный на нынешней встрече намного более скромный Балийский пакет договоренностей также уже встретил сопротивление ряда стран-членов ВТО, в частности, Индии. Между тем, все решения организации традиционно принимаются только на условиях консенсуса всех участников встречи.