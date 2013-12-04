На межбанке гривня понизилась к доллару

В пятницу, 4 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2850/8,3050 грн/долл. по сравнению с 8,2710/8,2800 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,2615/11,2945 грн/евро с 11,2350/11,2530 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2490/0,2498 грн/рубль по сравнению с 0,2487/0,2495 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль снизились, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1610 (-0,0790).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3570/1,3600.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 декабря, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2510 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1975/11,2160 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2478/0,2483 грн/рубль.