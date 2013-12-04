Минимальный страховой взнос для предпринимателей-упрощенцев вырос до 423 грн

Минимальная ставка единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, с 1 декабря 2013 года увеличилась на 25 грн — до 442,65 грн в связи с увеличением минимальной заработной платы в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

“В течение января-ноября 2013 года размер минимальной заработной платы составлял 1147 грн, соответственно, минимальный страховой взнос составлял 398,01 грн. Поскольку 1 декабря 2013 года минимальная заработная плата вырастет до 1218 грн, размер минимального страхового взноса увеличится до 422,65 грн», - говорится в сообщении.

Пресс-служба столичного управления Миндоходов также напомнила, что для предпринимателей-упрощенцев минимальная ставка единого страхового взноса составляет 34,7% от суммы, которая определяется такими плательщиками самостоятельно, если не заключен договор о добровольном участии в системе общеобязательного социального страхования и не избрана другая процентная ставка. При этом сумма единого страхового взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за одного человека.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности». Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе налогообложения.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, имеющие объем дохода 1 млн грн и право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составляют 5% и 7% соответственно.