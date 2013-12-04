Бизнес продолжает исправно платить налоги, несмотря на политический кризис - Миндоходов

Украинский бизнес продолжает добросовестно платить налоги, несмотря на то, что Украина переживает самый острый за последние 9 лет политический кризис, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Клименко.

«Я выражаю вам искреннюю благодарность за то, что в это сложное время вы не забываете о своем общественном долге и добросовестно платите налоги, позволяя государству системно, без каких-либо сбоев, проводить государственную политику по выплате пенсий, стипендий, социальной помощи», - сказал Клименко.

Кроме того, пресс-служба Миндоходов сообщила, что объем поступлений в бюджеты всех уровней с начала декабря уже составил более 500 млн грн, а услугами сервисных центров ведомства воспользовалось более 70 тыс. граждан. Также за первые дни декабря министерство предоставило более 27 тыс. административных услуг и оформило более 3,6 тыс. таможенных деклараций.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина переживает острый политический кризис. Изначально граждане протестовали против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС и сворачивания евроинтеграции. Однако после жестокого разгона столичного Евромайдана 30 ноября, главным требованием стал вопрос смены власти.

В воскресенье, 1 декабря, состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Акции протеста продолжаются.