Активы украинских банков за 11 месяцев выросли на 10%

Общие активы украинских банков за 11 месяцев текущего года выросли на 10%, в то время как за аналогичный период прошлого года рост составил только 4%, сообщила журналистам директор департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора Национального банка Украины Наталья Иваненко.

Как отметила представитель Нацбанка, по оперативным данным, показатели развития банков за 11 месяцев демонстрируют позитивную тенденцию, и объемы активных и пассивных операций выросли. «Общие активы банков выросли на 10%, в то время как за аналогичный период прошлого года рост составил только 4%”, - сказала Иваненко.

По оценкам НБУ, основная доля активов банков приходится на кредиты, а основная доля кредитов - на кредиты в экономику. «Объем кредитов юридическим лицам за 11 месяцев текущего года вырос на 66 млрд грн, или 11%, за аналогичный период прошлого года - на 34 млрд грн, или 6%”, - сказала Иваненко.

Также представитель Нацбанка отметила, что основная сумма кредитов в экономику — кредиты в национальной валюте. «Только за ноябрь текущего года в экономику было предоставлено 16 млрд грн кредитов», - добавила она.

В НБУ отмечают улучшение качество активов. «Снижен объем проблемной задолженности на 14 млрд грн, и их доля в общем объеме операций снизилась с 16,5% на начало года до 13,9%”, - добавила Иваненко.

Представитель Нацбанка отметила рост доверия к банкам со стороны населения и юридических лиц, что подтверждается ростом пассивной базы банков. “За 11 месяцев текущего года средства физических лиц выросли на 68 млрд грн, или на 19%, в прошлом году — на 51 млрд грн, или 17%. 97% прироста - за счет вкладов в национальной валюте. Большинство вкладов – долгосрочные», - сказала Иваненко. По ее словам, средства юридических лиц за этот период выросли на 17 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года было падение на 7 млрд грн.

Также Иваненко сообщила, что регулятивный капитал банков в текущем году вырос на 14 млрд грн, уставный капитал - на 8 млрд грн.

“События, которые происходят (массовые акции протеста - УНИАН), никоим образом не повлияли на стабильность работы банковской системы, банковская система стабильна и обладает достаточным запасом прочности», - резюмировала представитель Нацбанка.

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Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в октябре 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, с начала года рост активов банковской системы составил 10,4%. Общие активы банков в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%. В структуре общих активов предоставленные кредиты составили 63%. Обязательства банков в октябре выросли на 1% - до 1,062 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 428,8 млрд грн, или 40,4%, средства субъектов хозяйствования - 215,9 млрд грн, или 20,3%, межбанковские кредиты и депозиты - 105,5 млрд грн, или 9,9%.

По состоянию на 1 ноября 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.