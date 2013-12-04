Рыбак: госбюджет-2014 год может быть и не принят в декабре

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что государственный бюджет на 2014 год не будет принят в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге.

Он отметил, что “все сроки рассмотрения бюджета на 2014 год прошли”.

“Я не исключаю, что, может, придется первый месяц 2014 года, потому что я вижу, что на сегодняшний день еще бюджета нет, финансировать по первому месяцу 2013 года”, - сказал председатель ВР.

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Рыбак отметил, что на сегодня проект бюджета на 2014 год готов “на 95-97%”, но есть позиции “цифры, на базе которых проводятся расчеты, поэтому я думаю, что где-то в 20-х числах согласуют эти цифры и бюджет тогда они представят в Верховную Раду, полностью согласованный по всем цифрам”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Владимир Рыбак возвратил его Кабинету министров на доработку. Первоначальный проект закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предусматривал рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что проект государственного бюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не раньше 29 ноября.