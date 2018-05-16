Кто рискнет одолжить Украине денег?

Решение украинского правительства не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС с «благой целью» - подготовить экономику к такому шагу - обернулось для страны не только острейшей политической нестабильностью, массовыми гражданскими протестами, но и глубоким разочарованием от «вдруг» открывшейся правды о реальном состоянии дел в народном хозяйстве. Отечественные эксперты и раньше обращали внимание на «тревожные сигналы», но первые лица государства упорно отвергали любые пессимистические настроения, уверяя, что «наш паровоз вперед летит». И тут оказывается, что никто никуда не летит. Причем, согласно отчетам Госстата, несколько кварталов к ряду. Паровоз стоит и «сыпется» на глазах, рискуя окончательно развалиться уже в скором будущем без должной финансовой помощи.

Источников такой помощи немного, и они хорошо известны. Это - Международный валютный фонд или суверенные правительства стран, располагающих относительно свободными ресурсами. Последние выделяют средства крайне редко и, как правило, под конкретные проекты в экономике или политическую лояльность. Поддержка же МВФ продиктована требованием структурного переустройства экономической модели развития отдельно взятой страны.

Словом, куда ни посмотри, «бесплатного» сыра не предлагает никто. Но история с Украиной усугубляется еще и тем, что это не мы выбираем источник финансирования бюджетного дефицита, а источники раздумывают – дружить с нашей страной или нет.

Локомотив реформ

В середине декабря свое решение «о дружбе» озвучит Совет директоров Международного валютного фонда – ключевой кредитор Украины. Этого решения в стране ждут с нетерпением, несмотря на то, что прямых финансовых последствий оно не несет. Скорее наоборот – МВФ лишь очертит объем возможного финансирования и в очередной раз огласит условия получения денег, которые проговариваются уже пять лет кряду.

В 2008 году экономика Украины также остро нуждалась в средствах, поскольку самостоятельно не могла преодолеть спад, продиктованный общемировой экономической рецессией. Тогда Украина и МВФ подписали программу сотрудничества на рекордную по тем временам сумму - 16,4 млрд долл.

Кабмин в обмен на кредиты пообещал оздоровить финансовое состояние «Нафтогаза», повысить цены на газ и электроэнергию, не допустить увеличения дефицита госбюджета свыше 1,0% ВВП, закрыть слабые банки, национализировать крупные системные банки и отпустить курс гривни. В течение года Украина получила 10,5 млрд долл., однако затем финансирование было заморожено из-за невыполнения условий сотрудничества.

Позднее, в конце 2009-го, Украина и МВФ подписали новую программу сотрудничества объемом 15 млрд долл. и продолжительностью 2,5 года. Условия получения средств не менялись. При этом одно лишь обещание их выполнить позволили нашей стране получить два транша 1,89 млрд долл. и 1,5 млрд долл.

Затем финансирование было вновь заморожено, и в Фонде стали все чаще апеллировать к тому, что условия получения средств – не каприз Вашингтона, и что МВФ дает деньги не под «проекты» и не для выплаты, например, пенсий, а под фундаментальные экономические реформы. И это скорее заемщик, а не Фонд, должен быть заинтересован в выполнении требований сотрудничества.

Но в Украине думали и думают иначе. Повышение цен на газ для населения или сокращение бюджетных расходов из сугубо экономического требования МВФ превратилось в предвыборный аргумент украинских политиков. Выборы и рост тарифов стали взаимоисключающими понятиями и остаются ими до сих пор.

«С 2010 года три года подряд эту конфету в красивой обертке нам показывали и говорили: «Вы их (средства МВФ – ред.) получите, когда с Международным валютным фондом подпишете соглашение». Не надо нас унижать. Мы не маленькие дети, на сладкие конфеты мы не идем. Мы серьезная европейская страна, а МВФ говорит: «Поднимите тарифы для населения, заморозьте заработные платы и пенсии» и так далее. Я на это никогда не пойду», - отметил в интервью ведущим телеканалам Президент Украины Виктор Янукович.

А тем временем «Нафтогаз» в отсутствие преобразований лишь накапливает долги, которые ложатся мертвым грузом на и без того дырявый бюджет. За первое полугодие госхолдинг накопил убытков вдвое больше, чем за 6 месяцев 2012 года – почти на 10 млрд грн, в то время как чистый доход за 6 месяцев упал почти вдвое – до 38 млрд грн.

Более того, в среду, 3 декабря, премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе заседания правительства признал, что доходы государственного бюджета Украины за 11 месяцев 2013 года оказались на 5%, или на 34 млрд грн, меньше ожидаемого. «Правительство не скрывает, что проблемы в экономике отразились на наполнении государственного и местных бюджетов, а также на бюджетах социальных фондов. В декабре прошлого года мы планировали рост доходов бюджета приблизительно на 6%, но по результатам 11 месяцев экономика смогла обеспечить рост доходов госбюджета лишь на уровне 1%», - сказал Азаров.

В МВФ об этом знают. Но пойдут ли на сближение и финансирование наших бед – большой вопрос. «С точки зрения экономики, привлечение валютных ресурсов остается ключевым вопросом. Возобновление сотрудничества с МВФ будет лучшим вариантом для страны, поскольку включает в себя не только финансирование, но также и проведение реформ, направленных на устранение дисбалансов экономики», - отметила в комментарии УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По ее мнению, возможность заключить новую программу сотрудничества с Фондом по-прежнему существует. «Ключевые рекомендации от МВФ для Украины (повышение гибкости валютного курса, фискальная консолидация, повышение тарифов на энергоносители и проведение структурных реформ) остаются актуальными в течение уже нескольких лет», - отметила Белан.

В свою очередь аналитик компании Concord capital Александр Паращий подчеркнул, что выполнение всех требований МВФ является единственно возможной предпосылкой для возобновления сотрудничества. «По сути, требования сводятся к двум вещам: обеспечение притока валюты в страну (ослабление украинской валюты) и уменьшение дефицита бюджета (сокращение затрат бюджета и рост тарифов на газ для дотируемых потребителей). Без решения этих задач деньги МВФ просто пойдут на проедание и на поддержку мнимой курсовой стабильности в стране, они не решат тех вызовов, с которыми сталкивается сейчас Украина, а только усугубят их. Основная же задача МВФ – помочь решить проблемы, а не усугубить их», - сказал Паращий.

С этим согласны и аналитики консалтинговой компании «Visum Capital». «Теоретически, шанс получить кредит МВФ у Украины, безусловно, есть, а вот есть ли у украинского правительства желание выполнить требования МВФ, которые значительным образом затрагивают аспект популярности власти среди населения, остается вопросом открытым», - отмечают эксперты.

Сомневается в положительном исходе событий и руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. Он утверждает, что заявления первых лиц Украины и МВФ говорят о том, что стороны не идут на сближение - на подписание программы сотрудничества и получения финансовой помощи. «Власть отказывается признать, что те меры, которые настойчиво рекомендует МВФ, восстановят финансовую стабильность в стране и способствуют устойчивому экономическому росту», - подчеркивает Вальчишен.

В тоже время председатель совета директоров группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Валерия Гонтарева обращает внимание на то, что Украине нужно не выбирать источники, а соглашаться хоть на что-нибудь.

«Надо понять, где мы планируем искать источники финансирования: на публичных рынках, в ЕС, в МФВ или в России. Если смотреть со стороны инвестора, то любой путь подходящий, надо только идти. Сценарий «поисков пути» уже не работает. Нам все равно нужны деньги, нам все равно надо оплачивать долги», – уверяет Гонтарева.

Кто, если не МВФ?

Чем дольше МВФ тянет с ответом, тем дольше с таким же ответом тянет Европейский Союз, также зарезервировавший Украине 610 млн евро макрофинансовой помощи, которая будет выделена в форме кредита. Условие получения одно – договориться с МВФ, а значит пойти навстречу рекомендациям Фонда.

Есть у ЕС и еще один «пряник» - дополнительные 186 млн евро на проекты в госсекторе, упразднение технических барьеров в торговле и региональное развитие. Но тут ключевое условие финансирования – не столько собственно реформы в Украине, сколько утвержденный бюджет Евросоюза. Как только документ примут, так сразу можно договариваться о предоставлении денег. Однако успеха в переговорах никто не гарантирует.

Никто не гарантирует успеха и на другом «фронте» – на рынке заемного капитала. Вероятнее всего, Украина еще долго не обратится туда за помощью. Если на минувшей неделе агентство Bloomberg сообщало о некотором снижении доходности украинских облигаций – до 9,25%, что в целом послужило неплохим сигналом для финансистов, то после крупнейшей за историю Украины акции гражданского протеста 1 декабря доходность украинских долговых бумаг, номинированных в валюте с погашением в июне 2014 года, выросла более чем вдвое, превысив 19%. Этот исторический максимум со знаком «минус» еще аукнется Украине и не позволит привлечь средства под относительно выгодные условия в ближайшей перспективе.

«Есть такое подозрение, что может быть избавление от украинских обязательств. Соответственно, эти обязательства уже невозможно будет продать за приемлемую цену, и единственным источником финансирования бюджета останется печатание денег со всеми вытекающими последствиями», - отметил в комментарии УНИАН старший экономист Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Владимир Дубровский.

Хвататься за «соломинку»

Последний «бастион», где еще можно разжиться средствами - кредиты от правительств России и Китая. На текущий момент все взоры прикованы к КНР, где на момент написания статьи с официальным визитом находится Президент Украины Виктор Янукович. Накануне поездки главы государства аналитики The Royal Bank of Scotland утверждали, что она станет ключевым событием, «за которым стоит следить», потому что стороны "надеются подписать многомиллиардные кредитные соглашения".

Эту мысль косвенно подтвердил и новый премьер-министр Китая Ли Кэцян. В середине ноября он заявил, то КРН хочет удвоить объемы торговли с Центральной и Восточной Европой в течение последующих пяти лет.

Китай, который в ближайшее десятилетие может стать, крупнейшей экономикой мира, последние годы пытается составить конкуренцию России во влиянии на страны Евразийского континента. Именно к нему в случае провала переговоров с Кремлем чаще всего начинают обращаться лидеры стран бывшего Советского Союза.

Но стоит понимать, что в отношении с Китаем Украине нельзя рассчитывать только на деньги. Кредитные соглашения если и будут подписаны, то в конкретных сферах и по конкретным отраслям. Главными документами, которые планируется подписать в рамках визита Президента, станут пятилетняя Программа развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, а также Договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Ключевая задача договоров – удвоить товарооборот и довести его до 20 млрд долл. к 2017 году. При этом никто не оговаривает предельных значений экспорта и импорта в искомых 20 миллиардах.

Зато в отношении России все предельно понятно. Опрошенные УНИАН эксперты подтверждают уже известный тезис о неминуемой и широкой политической лояльности, которой придется заплатить Украине в обмен на финансовую помощь Москвы. Неясно пока только одно – сколь щедрой окажется Россия?

«Если Украина в жёсткой форме откажет ЕС, в угоду Москве, то она сможет рассчитывать на российские деньги (в форме кредитов или даже скидки на газ). Российская поддержка на данный момент выглядит наиболее вероятной, но политическая цена такой поддержки может быть достаточно высокой», - уверен Александр Паращий.

В свою очередь Александр Вальчишен отметил, что в 2014 году потребности правительства в рефинансировании внешнего долга составят не менее 10 млрд долл. «На наш взгляд, если учесть этот факт и прогнозное состояние экономики Украины на следующий год, а также текущее и прогнозное состояние глобальной экономики в целом и состояние отдельно взятых национальных экономик, включая страны, которые для Украины являются одними из ключевых торговых партнеров, например, Россия, то такой кредит не сможет предоставить никто кроме МВФ», - считает эксперт.

Олеся Сафронова (УНИАН)