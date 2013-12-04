Население тестирует стабильность банковской системы - банкир

В настоящее время население тестирует стабильность банковской системы, изымая депозиты и возвращая их обратно, сказал журналистам заместитель председателя правления “Ощадбанка” Антон Тютюн в ходе круглого стола в Киеве.

“Люди тестируют стабильность банковской системы. Если вчера у нас был отток вкладов, чего не было последние несколько лет, сегодня был приток. Люди «пробуют» ситуацию и понимают, что можно доверять. Получают депозиты и возвращают в банк, поскольку альтернативы другой нет», - сказал он.

По словам банкира, «Ощадбанк» не планирует повышать ставки по вкладам. «Разве что на короткие сроки, и то будем обсуждать. В данное время высокие ставки еще не повод для клиентов, чтобы нести вклады в банк», - пояснил он. По словам банкира, объем транзакций в банкоматах банка также особо не изменился. «Изменения в поведении коснулись только тестирования клиентов. Мы к этому готовы и уверены, что вкладчики «протестируют» и вернутся в банк, увидев, что банк выполняет свои обязательства», - сказал он.

Банкир также отметил, что рост спроса на иностранную валюту незначительный. «Если сравнивать прошлую неделю с позапрошлой, то спрос вырос на 5%, ничего особого не происходит. Люди прошли 2008 год и поняли, что шараханья приводят к проигрышу», - добавил Тютюн.

По словам банкира, в настоящее время банки являются намного более подготовленными к потрясениям, чем в 2008 году. «Основной причиной в 2008-м был кризис ликвидности. Сейчас у банков достаточно твердый запас, остатки на корсчетах практически не изменились», - добавил он и подчеркнул, что банки накопили достаточный опыт работы в нестандартных ситуациях и уже успели «подчистить» активы, списать проблемные кредиты, оптимизировать бизнес-процессы, и сейчас более стабильны.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране. В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

Согласно заявлению главы Нацбанка Игоря Соркина, Национальный банк не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках страны и в случае необходимости готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков банковской системы. По его словам, банки Украины неоднократно доказывали свою способность работать в любых условиях, и согласованная позиция Национального банка и банковской системы всегда была залогом экономического роста страны.