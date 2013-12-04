Дефицит торгового баланса США в октябре снизился до 40,6 млрд долл.

Дефицит торгового баланса США в октябре 2013 года сократился на 5,4% и составил $40,6 млрд.

Об этом свидетельствует обнародованный отчет министерства торговли страны, сообщают Вести Экономика.

Согласно пересмотренным данным в сентябре отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $43 млрд, а не $41,7 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $40 млрд с ранее объявленного уровня.

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Экспорт из США в октябре вырос на 1,8% до $192,7 млрд, импорт вырос на 0,4% до $233,3 млрд - максимума с марта 2012 года.