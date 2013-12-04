Банкир: рост кредитования обусловлен образованием новых финансовых групп

Рост кредитования в банках обусловлен не ростом экономики, а образованием новых финансовых групп, сказал журналистам старший советник «Альфа-Банка» (Украина) Роман Шпек сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

«Если мы будем анализировать эти 10% роста кредитования, то это не рост экономики, а образование новых финансовых групп. Больше половины прироста кредитов приходится на этот сектор», - сказал он.

По словам банкира, основная проблема банковской системы состоит в том, что состояние экономики не улучшилось. «ВВП ближе к минусу... рост обеспечивается только за счет торговли... Кого кредитовать?» - добавил Шпек. По его словам, кредитоспособных заемщиков становится все меньше.

Также банкир отметил, что доверие к банкам восстановлено, и с учетом недостаточных объемов кредитования банки уже стали более обдуманно подходить к вопросу привлечения ресурсов, но вопрос их эффективного использования остается актуальным. «На сегодня надежное размещение средств населения — ОВГЗ. Мы латаем дыры госбюджета, растущие как следствие неудачного макроэкономического прогнозирования и планирования», - сказал он и спрогнозировал, что в текущем году дефицит госбюджета будет значительно превышать прогнозный уровень.

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Как сообщал УНИАН, общие активы украинских банков за 11 месяцев текущего года выросли на 10%, в то время как за аналогичный период прошлого года рост составил только 4%. Объем кредитов юридическим лицам за 11 месяцев текущего года вырос на 66 млрд грн, или 11%, за аналогичный период прошлого года - на 34 млрд грн, или 6%. Средства физлиц за этот период выросли на 68 млрд грн, или на 19%, в прошлом году — на 51 млрд грн, или 17%.

По состоянию на 1 ноября 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.