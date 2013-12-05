Янукович призывает китайских инвесторов к активному сотрудничеству

Президент Украины Виктор Янукович призывает китайских инвесторов активнее сотрудничать с украинскими партнерами в инвестиционной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на втором украинско-китайском бизнес-форуме в Пекине.

«Призываю всех собравшихся серьезно рассмотреть и оценить перспективы вашего участия в развитии двустороннего инвестиционного сотрудничества, искать новые формы взаимодействия в этой сфере, в частности с использованием механизма государственно-частного партнерства», - сказал глава Украинского государства.

Он отметил, что Украина рассчитывает на участие китайских корпораций в отраслевых проектах, в частности, по строительству электростанций, модернизации украинских шахт, совместного производства автомобилей, строительству современных элеваторов, созданию телекоммуникационных сетей.

«Украина стремится развивать сотрудничество с Китаем и в горнодобывающей промышленности. Наши компании готовы активно участвовать в строительстве и модернизации шахт, а также создавать совместные предприятия по производству высокопродуктивного горношахтного оборудования в Китае», - добавил Янукович.

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По убеждению Президента, соглашения, которые будут подписаны между заинтересованными компаниями Украины и Китая во время работы бизнес-форума, будут способствовать наполнению конкретным содержанием этих направлений экономического сотрудничества и реализации других взаимовыгодных программ и проектов.

«Самой главной общей задачей правительств Украины и Китайской Народной Республики остается создание благоприятных условий для тесного продуктивного сотрудничества между представителями бизнеса. Поэтому хочу искренне пожелать организаторам и участникам бизнес-форума плодотворной работы, новых интересных контактов и успехов на благо Украины и Китайской Народной Республики», - сказал глава государства.