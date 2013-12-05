Moody's улучшило прогноз по рейтингу Испании

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингу "Baa3" Испании до стабильного с негативного, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. В качестве причины рейтингового действия Moody's называет признаки реального улучшения экономики и финансовой системы Испании. "Внешние счета продолжают улучшаться, ситуация на рынке труда стабилизировалась, а частный нефинансовый сектор продолжает сокращаться", - заявляют аналитики Moody's. В конце ноября прогноз по рейтингу Испании также до стабильного с негативного улучшило международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

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