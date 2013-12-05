Янукович установил сроки по подготовке госбюджета до 17 декабря
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечает, что Президент Украины Виктор Янукович установил сроки по подготовке государственного бюджета Украины на 2014 год, однако Верховная Рада еще не имеет возможности работать с настоящим документом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно возможного проведения внеочередного заседания парламента в связи с необходимостью принятия бюджета.
“Пока мы не видели бюджет. И пока проблема в том, что для того, чтобы сбалансировать бюджет, мы должны получить ряд ответов на вопросы: какая будет цена на газ со стороны Российской Федерации. Мы видели вчера — Бойко (вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко - УНИАН) находится в Москве, проводит соответствующие переговоры. Как у нас пойдут дальнейшие контакты с Европейским Союзом в плане продвижения по вопросом экономическим. Только тогда можно принять решение”, - сказал он.
Депутат также напомнил, что «Президент поставил задачу», чтобы «до 17 числа бюджет был готов».
«Правительство работает в этом направлении. Если правительство подаст бюджет нам в парламент в эти сроки, значит, у нас будет документ, о котором мы сможем говорить. Пока еще такого документа нет», - сказал Ефремов.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключил, что государственный бюджет на 2014 год не будет принят в декабре. Он отметил, что “все сроки рассмотрения бюджета на 2014 год прошли”.
2 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что проект госбюджета Украины на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.