Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Кыргызстану очередной кредитный транш в размере около 14,6 млн долларов. Как сообщила в среду пресс-служба МВФ, такое решение принято по итогам пятого обзора программы расширенного кредитования, согласованной в июне 2011 года между правительством республики и руководством фонда, передает ИТАР-ТАСС.

Программа оценивается примерно в 102,2 млн долларов и рассчитана на три года. С учетом нынешнего транша общий объем средств, предоставленных Киргизии на поддержку национальной экономики и осуществление структурных реформ, достигнет 87,6 млн долларов.

В пресс-релизе МВФ по итогам пятого обзора кредитной программы отмечается, что в настоящее время "экономика Кыргызстана уверенно восстанавливается после спада, вызванного перебоями в производстве золота в 2012 году", и правительство страны проводит взвешенную бюджетную политику, "несмотря на снижение цен на золото".

Эксперты фонда считают, что импорт материалов и оборудования "для крупных инфраструктурных проектов оказывает давление на платежный баланс", но "среднесрочные перспективы" развития киргизской экономики "в целом благоприятны". В числе проблем, с которыми она может столкнуться, названы цены на золото и "замедление экономического развития в регионе".

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