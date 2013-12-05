Центробанк Кипра ужесточил условия выдачи кредитов

Центральный банк Кипра ужесточил условия выдачи коммерческими и кооперативными банками республики кредитов физическим лицам и компаниям. Опубликованная директива о новых критериях для принятия решений о предоставлении ссуд вызвала неоднозначную реакцию в банковском сообществе, где опасаются, что новые меры могут вообще подорвать систему кредитования в стране, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно директиве ЦБ, отныне "наиболее важным критерием при рассмотрении кредитными организациями вопроса о предоставлении ссуд должны быть доходы клиента и его способность вернуть средства".

До марта нынешнего года, когда правительство Кипра было вынуждено согласиться на жесткие условия международных кредиторов в лице ЕС и МВФ выделения республике антикризисной помощи в размере 10 млрд евро с целью предотвратить дефолт, главным критерием при одобрении заявки на кредит была залоговая стоимость собственности клиента. Теперь же ЦБ однозначно заявил, что "залог сам по себе не должен ни при каких обстоятельствах быть условием для одобрения кредита".

В директиве определяется конкретный набор документов, которые банкам необходимо требовать от клиентов. Среди них, в частности, отчет о доходах, выписка о состоянии банковского счета, налоговая декларация, документы о социальном страховании и оплате НДС, а для компаний также заверенные аудиторами годовые результаты и отчеты о движении наличных средств.

Озабоченность новыми требованиями ЦБ выразил глава Ассоциации кипрских банков Мариос Клиридис, который считает, что они могут повергнуть в шок заемщиков.

Он признал, что четкие критерии для принятия решений о выдаче кредитов необходимы. "В прошлом коммерческие и кооперативные банки ссужали деньги людям, довольствуясь минимальной информацией, - отметил Клиридис. - Но сейчас мы не должны впадать в другую крайность и допустить ситуацию, при которой кредитование станет просто невозможным".

Разработка новых критериев для принятия банками решений о предоставлении кредита клиенту было одним из положений подписанного правительством Кипра и "тройкой" международных кредиторов меморандума об условиях выделения финансовой помощи. Необходимость этого диктуется тем, что невозвратные кредиты являются одной из главных проблем банков страны, достигая 45% от общего объема уже выданных кредитов.