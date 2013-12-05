Пентагон сэкономит 1 млрд долл., сократив административный персонал

Пентагон сэкономит по меньшей мере 1 млрд долларов в ближайшие пять лет в результате сокращения своего административного персонала. Об этом сообщил министр обороны США Чак Хейгел, передает ИТАР-ТАСС.

Летом этого года он объявил о том, что из-за секвестра военного бюджета США административный персонал высшего руководства министерства обороны в ближайшие годы будет сокращен на 20%. Сокращения, которые начнутся в 2015 году и продолжатся вплоть до 2019 года, затронут его собственный аппарат, Комитет начальников штабов, а также Армию (сухопутные войска), ВМС, ВВС и Корпус морской пехоты.

В минувшем финансовом году, завершившемся 30 сентября, Пентагон был вынужден сократить свои программы на 41 млрд долларов. Пока демократы и республиканцы в Конгрессе не достигнут компромисса, останется в силе закон от 2011 года, согласно которому Минобороны должно будет урезать расходы в течение 10 лет почти на 500 млрд долларов.

Министр обороны предупредил, что ситуация в вооруженных силах США окажется еще более сложной, если Конгресс не остановит секвестр и не удовлетворит в полной мере бюджетный запрос президента Барака Обамы. "Конгресс должен быть партнером в наших усилиях, направленных на то, чтобы ответственным образом сократить военные расходы и выполнить необходимые институциональные реформы, повышающие эффективность использования наших ресурсов", - добавил Хейгел.

Из-за секвестра Пентагон уже отказался от разработки некоторых видов вооружений и военной техники, отправлял в неоплачиваемые отпуска на несколько дней гражданских служащих, внес изменения в программы медицинского страхования. Кроме того, замедлились темпы роста денежного довольствия военнослужащих до 1% в год. В прошлом финансовом году зарплаты американских солдат и офицеров были повышены на 1,7%.