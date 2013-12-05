Сеть «Фокстрот» может быть оштрафована на 1 млрд грн по итогам проверок, осуществляемых Государственной инспекцией по вопросам защиты прав потребителей, сообщил журналистам совладелец сети Валерий Маковецкий.

По его словам, объем штрафа, наложенного на сеть «Эльдорадо», может составить до 0,5 млрд грн, сеть Comfy также может быть оштрафована на 0,5 млрд грн.

«Я назову штрафы, которые нам предъявят, – нам предъявят 1 млрд грн. «Эльдорадо» предъявят 500 млн грн, Comfy тоже. У них такой план (у Госпотребинспекции – УНИАН)», – сказал Маковецкий.

По его словам, торговые сети столь крупные штрафы уплатить не смогут.

«Мы эти деньги не можем заплатить – у нас просто их нет. Чтобы заплатить, нам нужно не рассчитаться с поставщиками, не выплатить зарплаты, не уплатить налоги. Кинуть всех и кинуть банки», – добавил совладелец «Фокстрота».

По мнению Маковецкого, претензии Госпотребинспекции к торговым сетям никак не связаны с защитой прав потребителей, а целью проверяющих органов является наложение штрафов для латания дыр в бюджете.

Кроме того, по словам совладельца «Фокстрота», заявления главы Госпотребинспекции о том, что сети торгуют контрафактной продукцией, не соответствуют действительности.

«Орехов (глава Госпотребинспекции – УНИАН) нам заявляет контрафакт, что под видом ведущих мировых брендов мы продаем китайскую подделку с таким же названием. Это наглая ложь, что подтвердят уважаемые наши партнеры – представители ведущих мировых брендов. У нас продается только их законная продукция, которую они завезли, растаможили, сертифицировали с гарантией, с сервисом, с гарантией качества», – сказал Маковецкий.

Он также отметил, что фискальное давление на сетевых ритейлеров связано с тем, что с них проще взимать крупные штрафы, чем с мелких интернет-торговцев или продавцов на рынках, которые действительно торгуют контрафактом и фальсификатом.

Маковецкий также добавил, что существующее в Украине законодательство позволяет проверяющим органам находить лазейки для наложения штрафов, поэтому торговые сети, украинские представительства компаний-импортеров, а также общественные организации будут совместно работать над внесением изменений в законы Украины, чтобы изменить такое положение дел.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 декабря, Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) сообщила, что по итогам проверок магазинов «Фокстрот» в Одесской области сеть оштрафована на 401 млн грн. По итогам проверок Госпотребинспекции во Львовской области на сеть магазинов «Фокстрот» может быть наложен штраф от 1,3 млн грн до 3,6 млн грн.

28 ноября глава Госпотребинспекции Сергей Орехов заявил, что ведомство завершило проверку украинской сети бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома», по результатам которой будет принято постановление о применении к сети штрафных санкций. Орехов пообещал озвучить сумму наложенного штрафа по результатам проверок в течение пяти дней. Тогда же глава Госпотребинспекции обвинил украинские представительства компаний – производителей бытовой техники и электроники, работающие в Украине, а также крупнейшие торговые сети в торговле контрафактной продукцией.

Ранее Госпотребинспекция оштрафовала торговую сеть бытовой техники и электроники «Эльдорадо» на 103,66 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Позже компания «Эльдорадо» оспорила в суде это решение и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия инспекции.

Справка УНИАН. Первый магазин торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» был открыт в 1994 году. По состоянию на ноябрь сеть насчитывала 230 магазинов, расположенных в 113 областных и районных центрах Украины.

Объем продаж сети за 2011-2012 финансовый год составил 7,17 млрд грн.

Группа компаний «Фокстрот» является собственником ряда торговых марок: «Фокстрот. Техника для дома», «Техношара», «Секунда», DEPO’t и др.

Учредителями группы являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.