Янукович надеется, что Китай инвестирует в Украину более 8 млрд долл.

Пекин. Президент Украины Виктор Янукович надеется, что подписанные документы с Китаем будут способствовать поступлению в Украину более 8 млрд долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сегодня в Пекине.

Он напомнил, что в ходе его визита было подписано более 10 соглашений между Китаем и Украиной.

“Мы еще не считали, сколько это будет в денежном эквиваленте, но, по предварительным расчетам, было 8 млрд долл. инвестиций”, - сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что сейчас будут готовиться и другие договоренности, которые позволят существенно увеличить поступления китайских инвестиций в Украину.

Янукович подчеркнул, что в ходе его встречи также обсуждались вопросы активизации сотрудничества в таких сферах, как самолетостроение, судостроение, вопросы энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, сотрудничество в сфере аграрного комплекса, реализация различных инфраструктурных проектов.