Акции протестов не должны отразиться на банковской системе и курсе гривни – эксперт

Акции общественных протестов, которые охватили страну, не должны отразиться на качестве работы банковской системы и на курсе национальной валюты, заявил журналистам заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Степан Кубив в ходе пресс-конференции в Киеве.

По его словам, происходящие политические процессы не оказывают прямого влияния на экономику Украины, платежный баланс и банки. «Экономика, банки, платежный баланс как были в состоянии перманентного «улучшения» с 2011 года, так и остаются», - сказал Кубив.

Он заверил, что Нацбанк имеет достаточно рычагов, чтобы обеспечить стабильную работу банковского сектора и не допустить значительных колебаний курса гривни. По его словам, банки не были готовы к увеличению спроса населения на наличную валюту из-за политической дестабилизации.

«Большая роль в ликвидации роста спроса на валюту и денежную наличность принадлежит НБУ. При правильных решениях, с учетом опыта предыдущих лет, эта проблема может быть им снята. В НБУ есть инструменты и механизмы, которые могут решить и проблему ликвидности, если она возникнет, и проблему обеспечения наличной иностранной валюты», - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

29 ноября и 3 декабря Национальный банк выходил на межбанковский рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,15 грн/долл. при рыночном курсе 8,24-8,30 грн/долл., пытаясь сохранить стабильность на межбанке.