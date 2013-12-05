Крупнейший банк "ПриватБанк" не вводил никаких ограничений на продажу валюты в своих отделениях по Украине, сообщила пресс-служба банка.

“Никаких ограничений «ПриватБанк» на продажу валюты в своих отделениях по Украине не вводил, продажа валюты в отделениях банка проводится в рамках установленного порядка и законодательных норм - 150 тыс. грн в сутки”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, временное лимитирование продажи наличной валюты действовало только 2 декабря с 8-30 до 11-00 в нескольких киевских отделениях банка в связи с естественными трудностями инкассации отделений по причине заблокированных подъездов к ним.

Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация о том, что банк ввел ограничение продажи наличной иностранной валюты физическим лицам на уровне 100 долл. одному клиенту в день.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в СМИ появилась информация о решении правления Нацбанка от 2 декабря №6565 «Об ограничении оборота денежных средств в особый период в целях сокращения и ограничения негативных последствий массового оттока средств из оборота банковской системы», которая впоследствии была опровергнута пресс-службой Нацбанка как недостоверная.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 октября активы банка составили 202,551 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 129,183 млрд грн, обязательства – 182,443 млрд грн, средства клиентов - 123,995 млрд грн, собственный капитал - 20,109 млрд грн, уставный капитал - 16,352 млрд грн. Прибыль банка за 9 месяцев составила 1,732 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).