«Лига финансового развития» проводит анализ качества сервисов госорганов

Общественная организация «Лига финансового развития» проводит анализ качества услуг, предоставляемых гражданам различными государственными органами, результаты которого будут представлены уже в декабре 2013 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба организации.

«Проект реализуется для улучшения качества предоставляемых населению сервисов», - говорится в сообщении.

По данным организации, в рамках проекта будут определены самые коррумпированные государственные услуги, а также сервисы, получение которых является наиболее неудобным и зарегулированным.

Эксперты «Лиги финансового развития» проанализируют работу ряда министерства, в частности, Министерства юстиции, Министерства инфраструктуры, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства образования, а также работу сервисов Пенсионного фонда, Государственного агентства по земельным ресурсам и судов.

Согласно сообщению, общественная организация уже завершила первую часть проекта,

которая предусматривала получение различных услуг «тайными покупателями». В частности, с помощью волонтеров эксперты провели замер качества 18 услуг для населения различных государственных ведомств.

Кроме того, по данным организации, продолжается опрос интернет-пользователей о качестве сервиса госорганов через сайт организации и социальные сети, в котором может принять участие любой желающий.

Справка УНИАН. «Лига финансового развития» - это независимая негосударственная общественная организация. Основная цель организации - формирование конструктивного диалога между профессионалами финансового рынка, представителями власти, независимыми экспертами и общественными организациями, что способствует оздоровлению и укреплению финансовой системы Украины, определению наиболее эффективных путей ее развития, установлению цивилизованных и прозрачных правил игры на рынке в интересах всех его участников, а также повышению финансовой грамотности населения.