На межбанке гривня укрепилась к доллару

В четверг, 5 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,2400/8,2500 грн/долл. по сравнению с 8,2730/8,2795 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1920/11,2115 грн/евро с 11,2485/11,2630 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2495/0,2502 грн/рубль по сравнению с 0,2500/0,2506 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,0250 (-0.1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3624/1,3626, а к 15:00 понизились 1,3583/1,3585.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 декабря, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2850/8,3050 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2615/11,2945 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2490/0,2498 грн/рубль.