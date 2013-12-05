Миндоходов увеличило количество моделей регистраторов расчетных операций

Министерство доходов и сборов Украины для удобства налогоплательщиков расширило Государственный реестр регистраторов расчетных операций (РРО) на 17 сертифицированных моделей – до 86 моделей, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

«Это кассовые аппараты, которые отвечают современным требованиям и обеспечивают передачу контрольно-отчетной информации в органы доходов и сборов в электронной форме», - говорится в сообщении ведомства.

Миндоходов подчеркнуло, что налогоплательщики могут сами выбрать для своего бизнеса модель техники или модернизировать свой кассовый аппарат, присоединив к нему необходимый модем. Полный перечень РРО, которые включены в Госреестр, размещен на сайте министерства.

Кроме того, пресс-служба министерства напомнила, что для технического переоснащения кассовой техники у предпринимателей осталось меньше месяца. Уже с 1 января 2014 года по непредставление электронной отчетности будут применяться штрафы, предусмотренные налоговым законодательством.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов исключило старые модели, которые не передавали отчеты в электронной форме.

Начиная с 2013 года пользователи кассовых аппаратов должны предоставлять отчеты в органы Миндоходов в электронном виде. Именно для этого РРО должны быть оснащены электронными лентами, на которых будут формироваться копии расчетных документов и фискальных отчетов. Один раз в сутки этот отчет должен автоматически передаваться на сервер обработки информации министерства.