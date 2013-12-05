Экономика США в третьем квартале выросла на 3,6%

Экономика США в III квартале выросла максимальными с начала 2012 года темпами. Об этом свидетельствую пересмотренные данные министерства торговли страны, передают Вести.ru.

ВВП страны вырос на 3,6%, хотя ранее сообщалось о росте лишь на 2,8%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали пересмотра роста американского ВВП лишь до 3,1%.

Такая динамика спровоцирована увеличением товарно-материальных запасов компаний, объем которых увеличился до рекордного уровня с 1998 года – до 116,5 млрд долл., добавив к росту ВВП 1,7 процентных пункта. Предварительные данные указывали на рост показателя лишь до 86 млрд долл.

Значения дефлятора ВВП выросло до 2%, в то время как предварительные данные свидетельствовали об 1,9%. Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который использует ФРС при оценке рисков инфляции, вырос в III квартале на 1,5% в годовом исчислении, ранее сообщалось о росте показателя на 1,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в III квартале выросли 1,4% в пересчете на годовые темпы. Предварительные данные указывали о росте на 1,5%.