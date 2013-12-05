Европейский Центробанк сохранил ключевую ставку у минимального значения

Европейский центральный банк сохранил ключевую процентную ставку у рекордно низкого уровня.

Ставка по депозитам также была сохранена у нулевого значения, даже несмотря на слухи о возможном ее снижении до отрицательных значений, передают Вести.ru.

Оба решения регулятора не стали неожиданностью для экспертов, которые ожидали сохранения ставок у предыдущих значений.

Напомним, что в начале ноября Совет управляющих ЕЦБ принял решение снизить ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,25% на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции в еврозоне.

"Сейчас много разговоров о риске дефляции – отрицательной инфляции. И на этом фоне ЕЦБ пришлось принимать меры. И я думаю, что регулятор вполне доволен, ведь на протяжении лет он твердил о своих опасениях относительно дефляции, также как и относительно инфляции, но никто не верил ему, все посмеивались. И вот, наконец, регулятору ЕЦБ выпал шанс донести свою основную мысль, что он и сделал", - заявил профессор экономики Высшего института международных исследований в Женеве Чарльз Виплош.

Согласно последним данным регулятору удалось добиться роста инфляции, темпы которой ускорились до 0,9% в ноябре по сравнению с 0,7% в октябре. Уровень инфляции в 0,9% - это значительно ниже целевого значения Центрального банка, которое находится на уровне чуть менее 2%.