Дефицит бюджета текущего года может составить 100 млрд грн – эксперт

Дефицит государственного бюджета в текущем году может достичь исторического максимума и составить 100 млрд грн, сообщил журналистам экс-министр финансов, народный депутат Украины Виктор Пинзеник.

«В этом году бюджетный дефицит может перекрыть печальный рекорд 2009 года и составить 100 млрд грн. В соответствии с Законом Украины про бюджет на 2013 год, его доходы должны были вырасти более чем на 12%. Но мы имеем результаты 11 месяцев, остается месяц до конца года, и на текущий момент доходы выросли всего на 2,8%. Страна не имеет права жить с такой дырой, и это закончится серьезными испытаниями», - сказал Пинзеник, отвечая на вопрос корреспондент УНИАН.

По его мнению, дефицит придется закрывать самостоятельно за счет Национального банка.

«Частично дыра в бюджете уже покрыта банальным влезанием в новые долги. Но очень беспокоит тот факт, что все большее участие в бюджетном процессе принимает Национальный банк Украины. Нацбанк перечислил в казну 27 млрд грн в сравнении с 16,6 млрд грн в прошлом году. Пока я не вижу в этом явных угроз, но сама по себе такая тенденция остается тревожной. Несмотря на заявления правительства о том, что у нас якобы растет экономика, на самом деле бюджетные доходы уменьшились на 15%», - сказал Пинзеник.

При этом он обратил внимание, что происходящее в экономике не имеет прямой связи с нарастающим в последние недели политическим противостоянием.

«Если посмотреть на ситуацию, которая сложилась, она напоминает ситуацию прошлого года - бюджет нереальный, в бюджете большая дыра. И вместо того, чтобы решать проблемы, которые не позволяют выполнять бюджетные обязательства, правительство влезает в многомиллиардные долги. Бюджет этого года провален. И он показывает реальные масштабы проблем, которые существуют в украинской экономике», - отметил Пинзеник, добавив, что проблемы возникли не вчера. Такая ситуация складывалась в Украине с первого месяца текущего года.

«Это ответственность правительства, которое подготовило нереальный бюджет, которое не обеспечило реальных источников финансирования, и которое привело к критическому росту долгов», - подчеркнул парламентарий.

При этом Пинзеник отклонил любые обвинения правительства в адрес митингующих о том, что их действия, в частности, по блокированию Кабинета министров, мешают властям решать проблемы. «Я не открою секрет, если скажу, что в Доме правительства есть все, кроме правительства. Там сидит аппарат, премьер-министр и вице-премьеры. Если речь идет о Министерстве финансов, то помещение министерства – это улица Межигорская на Подоле (район Киева - УНИАН). Там даже кабинет министра финансов есть. Казначейство тоже находится в другом месте», - сказал Пинзеник.

В то же время он был очень осторожен в прогнозировании дефолта в случае, если ситуация не изменится. «У нас есть проблемы с финансированием... Когда может случиться дефолт? Через час, и через месяц или через год. Все ответы правильные и допустимые. Почему? Потому что все зависит от того, что будет сделано. Я говорю не о результате, я говорю о дороге, которую надо пройти. Если делать правильные шаги, то угроза уменьшается», - подчеркнул Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что может ухудшить кредитный рейтинг Украины с «В-» в случае сохранения напряженности и эскалации насилия в стране.

При этом премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с главами министерств иностранных дел Польши и Швеции заявил, что блокирование работы правительства и парламента становится на пути разработки и принятия проектов, которые были согласованы с ЕС в рамках продолжения работы по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Это решение вызвало акции гражданского протеста по всей стране. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан. Акции гражданского протеста продолжаются. При этом опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что длительные акции гражданского протеста могут усугубить ситуацию в экономике Украины, что в первую очередь отразится на финансовом рынке.