Стоимость займов для Украины поднялась до максимума с января 2010 года - эксперт

Кредитно-дефолтные свопы (страховка за риск, формирующая стоимость займов) поднялись до исторического максимума с января 2010 года из-за политической нестабильности, сообщил журналистам исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в ходе круглого стола в Киеве.

«За последнюю неделю кредитно-дефолтные свопы фактически поднялись до новейшего исторического максимума с января 2010 года из-за политической нестабильности», - сказал эксперт. По его словам, при «расшатывании» ситуации в любой стране страховки на риск колоссально возрастали, и в настоящее время стоимость займов для Украины на внешних рынках составляет порядка 12%.

«Мы обременены колоссальным количеством долгов, 130 млрд долл. В основном, краткосрочные долги, которые необходимо постоянно рефинансировать», - добавил Устенко.

Эксперт прогнозирует, что дефицит госбюджета в текущем году превысит 5,5% ВВП. «Даже если мы снизим дефицит, необходимо выходить на внешние рынки и одалживать. Кто вообще может одолжить под 12%, под которые сейчас может привлекать Украина?», - сказал Устенко.

По его словам, Украина в области экономики должна идти на подписание соглашения с МВФ и поднимать тарифы на газ, как того требует фонд.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и митингами в других крупных городах страны.

Как отметили опрошенные УНИАН эксперты, длительные акции гражданского протеста могут усугубить ситуацию в экономике Украины, что в первую очередь отразится на финансовом рынке.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, стоимость внешних займов свыше 10% является не приемлемой для Украины, и Минфин будет выходить на внешний рынок при стабилизации рынка.