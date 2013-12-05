Кабмин одобрил отмену таможенного залога для ряда товарных позиций

Кабинет министров Украины одобрил предложенные Министерством доходов и сборов Украины изменения в Таможенный кодекс, предусматривающие расширение перечня товаров, в отношении которых упраздняется требование уплаты таможенного залога, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Предложения Миндоходов оформлены в проект закона, который вынесен на широкое общественное обсуждение и затем будет передан на рассмотрение в парламент.

«Новый порядок гарантирования уплаты таможенных платежей позволит снизить нагрузку на те предприятия, которые принимают участие в производстве продукции в рамках таможенного режима переработки в Украине. Это, например, предприятия легкой промышленности, которые получат возможность высвобождать средства для обеспечения гарантии доставки при вывозе готовой продукции за границы Украины» - цитирует пресс-служба министра Александра Клименко.

При этом министр выразил уверенность, что статус гаранта таможенных платежей станет дополнительным конкурентным преимуществом для отечественных предприятий.

По информации пресс-службы, в перечень товаров, освобожденных от таможенного залога, также планируют включить товары, которые перевозятся в рамках соглашений о производственной кооперации между Кабинетом Министров Украины и правительствами стран – участниц СНГ, а также товары для использования сотрудниками дипломатических представительств иностранных государств в Украине.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.