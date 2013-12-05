В страховых компаниях «Оранта» и «УПСК» назначили временную администрацию

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг отстранила руководство страховой компании «Оранта» и «Украинской пожарно-страховой компании» от управления финансовым учреждением и назначила временную администрацию, сообщила комиссия на официальном сайте.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии 5 декабря.

Справка УНИАН. СК «Оранта» была основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Основными владельцами компании являются "БТА Банк" Казахстан (35,1700%), кипрские компании Backwood Holding Limited (13,7400%) и Geswood Holdings Limited (11,2800%).

СК "Украинская пожарно-страховая компания" зарегистрирована в 1993 году, специализируется на страховании автотранспорта, финансовых рисков, страховании туристов, имущества, грузов и багажа.