Япония одобрила программу стимулирования экономики на 182 млрд долл.

Правительство Японии одобрило программу стимулирования экономики, сообщает агентство Reuters.

Номинальный объём программы - 18,6 триллиона иен ($182 миллиарда), но эта цифра преувеличена, поскольку стимулы включают займы со стороны поддерживаемых государством кредиторов и расходы местных органов власти, которые уже были запланированы.

Основную часть средств составят 5,5 триллиона иен в форме расходов, определенных премьер-министром Синдзо Абэ в октябре для стимулирования экономики в преддверии повышения национального налога с продаж в апреле 2014 года.

Меры вызвали озабоченность экономистов по поводу того, что правительство Японии не отошло от политики "латания дыр" и сиюминутных решений, что, по их мнению, препятствуют долгосрочному росту.

"Участники рынка хотят, чтобы правительство еще больше сфокусировалось на экономической политике", - сказал старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Хироси Миядзаки.

"Некоторые из этих мер, такие как восстановление после землетрясения, уже были запланированы, и не являются экономической стратегией".