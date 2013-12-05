В Британии введут налог на инвестиционную недвижимость иностранцев

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн подтвердил, что правительство введет с апреля 2015 года налог для иностранцев, продающих британскую недвижимость, в которую ранее инвестировали средства. О планах ввести такой налог Осборн объявлял еще в конце октября, пишет РИА Новости.

Подтвердил решение министр в четверг, выступая в палате общин британского парламента с осенним предбюджетным заявлением. Теперь, начиная с апреля 2015 года иностранцы, продающие инвестиционную недвижимость, которая выросла за время владения в цене, будут платить налог в 28% от прироста ее стоимости. Идея введения нового налога для инвесторов-иностранцев связана с желанием властей затормозить непрекращающийся рост цен на жилье в Лондоне и юго-востоке Великобритании.

В настоящее время иностранцы, живущие в Великобритании, должны платить налог на прирост капитала в размере 18% или 28% при продаже недвижимости за исключением случаев, когда они продают дом, в котором сами живут. При этом иностранцы, владеющие недвижимостью в Великобритании, но живущие за границей, в настоящее время освобождены от налогов - именно против таких собственников и направлен новый налог.

Достаточно либеральное законодательство стало одной из причин резкого роста числа иностранцев, владеющих недвижимостью в Лондоне. При этом жилье в британской столице дорожает значительно быстрее, чем в целом по стране: в августе рост цен в Лондоне составил 9% против 2% в среднем по Великобританию.

По данным риэлторов, 70% новой дорогой недвижимости в Лондоне приобретают иностранцы. При этом 65% покупателей предпочитают сдавать свои дома, а не жить в них. Среди иностранцев, наиболее активно приобретающих лондонскую недвижимость, лидирующие позиции занимают россияне и выходцы с Ближнего Востока.