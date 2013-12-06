Евро подорожал к доллару на новостях от ЕЦБ

Курс евро к доллару вырос к концу торгов четверга на новостях от главы ЕЦБ Марио Драги, озвучившего обновленные прогнозы по динамике ВВП еврозоны на 2013-2014 годы, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

К концу сессии евро подорожал к доллару до 1,3668 доллара за евро с 1,3593 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к иене снизился до 101,79 иены за доллар со 102,35 иены за доллар в конце предыдущих торгов. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) опустился до 80,26 пункта с 80,62 пункта в среду.

Прогноз развития экономики еврозоны в 2013 году, по словам Драги, прежний - как и в сентябре, регулятор ожидает снижения ВВП на 0,4%. В то же время прогноз на будущий год улучшен: предполагается рост на 1,1% против 1% ранее.

Кроме того, регулятор впервые озвучил прогноз на 2015 год, согласно которому ВВП региона увеличится на 1,5%.

Что касается базовой процентной ставки ЕЦБ, то она осталась без изменений на уровне 0,25%.