США обвинили российских дипломатов в мошенничестве с медстраховками

Нью-йоркская прокуратура обвинила около полусотни российских дипломатов и их жен в злоупотреблении американским медицинским страхованием, но натолкнулась на дипломатическую неприкосновенность. В России эти подозрения воспринимают с глубоким сомнением, считают их попыткой "реванша" и напоминают, что Москва своих претензий к американским дипломатам на публику не выносит, передают РИА «Новости».

Всего в списке прокуратуры значатся 49 человек, среди них бывшие и действующие сотрудники российского постпредства при ООН, консульства в Нью-Йорке и отделения торгового представительства. В прокуратуре заявили, что в США остаются около 11 из них, но продолжить расследование не позволяет дипломатический иммунитет. Вашингтон может попросить Россию снять с дипломатов неприкосновенность. Эксперты считают, что Москва на это не пойдет и дипработников в крайнем случае вышлют из Соединенных Штатов.

Прокуратура обвиняет дипломатов в незаконном получении пособий по родовспоможению от программы помощи малоимущим Medicaid на общую сумму около 1,5 миллионов долларов. Обвинение полагает, что дипломаты не имели права на пособия, поскольку они сами и их дети не были гражданами США или иммигрантами, а также имели доходы выше допустимых для участия в программе.

По данным американских СМИ, прокуратура Южного округа Нью-Йорка основывается на данных за последние девять лет.

В государственном департаменте США считают, что обвинения американской прокуратуры в адрес российских дипломатов не должны повлиять на отношения двух стран. Белый дом комментировать обвинения не стал.

Российское посольство в США сомневается в обоснованности обвинений в адрес российских дипломатов. "Мы слышали о таких сообщениях. Обоснованность их вызывает глубокие сомнения. Все эти сообщения, по крайней мере, требуют изучения", - сказали в пресс-службе диппредставительства.