Moody’s понизило рейтинг банка «Финансы и Кредит»

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг банка «Финансы и Кредит» до «B3.ua» с «Ba3.ua» по национальной шкале, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Moody’s понизило рейтинг банка по депозитам в национальной валюте до «Caa2» с «Саа1», а рейтинг по необеспеченным долговым обязательствам в иностранной валюте - до «Ca» с «Caa1».

При этом кредитный рейтинг по депозитам в иностранной валюте банка агентство оставило без изменений – на уровне «Саа2». Рейтинг финансовой устойчивости «Финансы и Кредит» также остался на прежнем уровне – «Е».

Снижение рейтингов Moody’s объясняет намерением банка рефинансировать еврооблигации на 95 млн долл.

«Пересмотр долговых и депозитных рейтингов банка «Финансы и Кредит» отображает оценку рисков, связанных с возможностями банка для стабилизации его слабой ликвидности и профиля капитала. Дальнейший пересмотр рейтингов будет основываться на успешности реструктуризации долга банка и предстоящих вливаний капитала со стороны акционеров», - сказано в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, в конце октября банк «Финансы и Кредит» предложил держателям евробондов на 95 млн долл. со сроком обращения до 2014 года провести их рефинансирование, условия которого предполагают обмен всех или части выпущенных бумаг на наличные средства и частично на облигации со сроком обращения до 2019 года. При этом банк предложил снизить процентную ставку по бумагам до 9,125% с 10,5%, установленных изначально.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября активы банка составляли 24,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 19,650 млн грн, обязательства - 22,358 млрд грн, средства клиентов - 14,590 млрд грн, собственный капитал - 2,088 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 4,763 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.